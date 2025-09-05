Любо Дацов: Да взимаш заеми, за да увеличаваш доходи е „перпетуум-мобиле“

кадър бТВ

Да взимаш заеми, за да увеличаваш едни доходи е „перпетуум-мобиле“. Това заяви в „Лице в лице“ финансистът Любомир Дацов. Той разкритикува бюджетната политика на страната през изминалите 5 години и обясни, че са необходими „непопулярни мерки“, иначе държавата ще се изправи пред фалит.

„Ние раздухме разходната част от едни балансирани 38% от БВП, размер на публичния сектор, до едни 40-43%. Това е политика, която се случи последните 4 години. Хората си мислят, че е лесно да направиш бюджет и да промениш посоката, което не е така – представете си един голям камион, който трябва да вземе завой на скорост“, обясни финансистът.

По думите му автоматичните формули затвърждават тази бюджетна политика, давайки пример с формулата за изчисляване на минималната работна заплата и за възнагражденията в държавния сектор.

„Това създава проблем на макроикономическо ниво, защото прегрява икономиката и създава дисбаланси в нея. Иска ми се да видя как ще реагират всички онези, които подкрепят тези формули, когато икономиката върне назад. А това може да се случи много скоро, гледайки какво се случва в Западна Европа“, посочи Дацов.

Финансистът коментира и заемите, изтеглени от държавата през последните години. По думите му тази политика е започната от бившия финансов министър и председател на „Продължаваме промяната“ Асен Василев и е продължена от следващите кабинети.

„Да взимаш заеми, за да увеличаваш едни доходи е „перпетуум-мобиле“ (б.р. вечен двигател, който все още не е открит). Бюджетът за тази година е същият като този в предишните години. Той няма съществена разлика. Когато една система се засили и искаш да промениш посоката, имаш нужда от време, за да го направиш“, допълни експертът.

Той даде пример с Румъния, където финансовите проблеми на страната започнали през 2018 г. 8 години по-късно страната обяви фалит.

„Ние сме горе-долу на четвъртата-петата година. Много си приличаме в това отношение. Ако ние не променим тази посока на бюджети и не вземем непопулярни мерки, сценарият ще е същия. (…) Очертава се БВП за следващата година да бъде 6-7% нарастването – тоест, няма да има пари за нищо друго, освен за заплати“, каза Дацов.

Той обясни, че вариантите са два – или да се увеличи дефицитът, или правителството да започне да реже разходи. Според него държавните служители не трябва да надвишават 390 хил. души, а те в момента са около 470 хил. души, предаде факти.бг.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!