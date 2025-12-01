Любо Дацов: Държавен бюджет не се прави за 10 дни

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Ако бюджет се правеше за 10 дни, нямаше да има нужда от много министерства. Бюджет започва да се прави 8 месеца по-рано и в този процес са въвлечени хиляди хора. Само в министерство на финансите са от 150 до над 200 човека. Освен това в бюджета има абсолютно противорчащи неща като икономически и политически цели. Това няма как да бъде решено, освен ако не се преосмисли всичко.

Това коментира за Нова тв Любомир Дацов.

Бюджетът освен да плаща разходи, трябва да има и макроикономически стойности, т.е. той трябва да може да плава, да има фискално пространство. Трябва да се набележат реформи. Който и сектор да пипнете той има нужда от реформиране, от смяна на модела, а не от надграждане. Трябва да се направят структурни промени, а не козметични, обясни той.

Тези предложени промени като с ъкращаване на незаетите щатни бройки в администрацията и други подобни, нищо не решават. Ние сме изчислили, че приходите, които се очаква да постъпят в бюджета няма да дойдат, а това е в порядъка на 3,5 - 4,7 млрд. евро. Това никак не е малко. Същото е и за тази година - не могат да се съберат парите. Нещо е сгрешено - или приходите, или прогнозите за брутния вътрешен продукт. Тази година събираемостта на данъчните приходи са в размер на 30,4% от БВП. Т.е. получава се, че събираемостта в приходната част е около 30% от БВП, обясни той.

Според мен управляващите не трябва да пипат данъците, а да преминат всички стъпки в разходната част. И всички се обединихме около това, че трябва да се премахнат автоматичните формули за пенсии и заплати, коментира той.

Умното, което трябва да се направи за доходите, е да се направи индексация с инфлацията веднъж, и заради неравновесието между заплатите в различните сектори да компенсираш дисбаланса. Трябва да се пипне ранното пенсиониране, пенсионните добавки, изплащането на 20 заплати накуп при пенсиониране, посочи Дацов.

