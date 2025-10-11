Любо Ганев: Работихме почти 6 години, знаехме какво правим

кадър БНТ

„Работим целенасочено повече от пет години и половина. Знаехме какво правим. И след като този отбор последните 5-6 години завоюва на всяко едно първенство медали, беше напълно логично да се постараем ние като федерация да намерим един добър треньор, на когото да подсигурим един адекватен щаб, който може да работи, и ние като федерация да им дадем най-добрите условия", посочи Любо Ганев по БНТ.

"Аз не съм съгласен, че сме разделено и мразещо се общество. Просто при нас всеки разбира от всичко. Но наистина ние постигнахме нещо страхотно. Първо, защото показахме, че обединени всички заедно, гледайки към една цел, можем да я постигнем и второ, че хората в България го разбраха също. Последните един-два мача хората ги гледаха на площадите и улиците в почти всяко населено место", сподели шефът на българския волейбол.

"Както каза и треньорът Бленджини, ние трябва да продължим да работим по същия начин. Даже на вечерята, преди да си заминат всички, капитанът Грозданов взе думата и каза: "Видяхте какво стана последните един-два дена. Сега отивайте си всички по клубовете - работете, играйте, усъвършенствайте се. Като се върнем догодина, още по-здраво трябва да работим, защото тези хора вече го очакват от нас". Така че много е радостно, че ние имаме отбор, който знае, че може да побеждава, иска да побеждава и има качествата да го прави", разкри той.

