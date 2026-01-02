Любо Ганев: Успехът на българския волейбол през 2025 година струва точно 12 милиона лева

кадър: Спортал

12 млн. лв. е цената на успеха за българския волейбол през 2025 г. Това е точната сума, изхарчена за изминалите 12 месеца, в които мъжкият ни национален отбор стана втори в света, а девойките до 19 години триумфираха на световното първенство.

Селекционерът на мъжете - Джанлоренцо Бленджини, е с най-високата заплата, давана някога за селекционер на националния отбор.

Разкритията направи президентът на родната федерация - Любомир Ганев, в интервю за bTV.

"2025 г. беше годината на волейбола. Показахме, че когато всички гледаме в една посока - състезателите, щабът, ние като федерация, феновете, партньорите, които ни помагат, нещата могат да се получат. Eдна добре работеща федерация трябва да има партньор от петте основни бранша. Това са бетинг, банка, застраховател, телеком и енергийна компания. Все още нямаме банка, все още нямаме енергийна компания, имаме бетинг, имаме вече застраховател, с телеком работим и си партнираме, но все още нямаме такъв договор, какъвто ни се иска на нас".

"Нашето най-голямо богатство това са феновете. Мога да кажа смело, че помощта на държавата е много голяма. Винаги, каквото сме заявявали в бюджета, като ние заявяваме един бюджет, основно искаме някъде около 5 млн. лв. за подготовка, за всички неща, които са извън домакинските събития, които имаш. Обективно, от Министерството да дадат малко под 3 млн. лв. След това, опитваме да се намерим допълнително".

"В последните две години бюджетът на българската федерация по волейбол е над 10 млн. лв. Даже тази година, 2025-та, която мина, още не сме го сметнали, но сега сме близо 12 млн. лв., защото ние имаме 500 хил. долара награден фонд само от световното първенство. Това са близо 1 млн. лв. допълнително. Една голяма част от тези пари идват от нашите партньори. Идват от партньори, които ни помагат, които са повярвали в нас".

"Но за да стигнем дотук, ние почнахме да работим още преди 5 години и половина. Още когато през март 2020 г. встъпихме новият Управителен съвет, заедно с мен като председател, си поставихме една цел, че трябва да работим основно с младите. Трябва да разширим основата на пирамидата, да има повече фокус върху работата с младите, за да можем да им дадем възможност на тези млади състезатели да работят и да покажат след това, че вече могат да стигнат до големите първенства при мъже и при жени".

"Неслучайно за тези 5 години имаме 10 медала от световни и европейски първенства, 9 от които са при подрастващите и последният, който е основното първенство за мъжете. Наистина искам да похваля първо всички клубове, които тази стратегия, която направихме, я приеха, започнаха да работят по нея, защото състезателите израстват в клубовете".

"Искам да поздравя всички колеги от Управителния съвет, че взимахме най-правилните решения за българския волейбол. Всички тези служители, които работят във федерацията, без чиято ежедневна работа няма как тези неща да се получат. И естествено за всеотдайността на всички спортисти - тези, които са решили свободното време, което могат да имат със семейства, с приятели, с познати, да го жертват в името на волейбола".

"Няма какво да крием възнаграждението, което решихме да подсигурим на Бленджини. Близо три пъти по-голямо от това, което сме дали на всеки друг треньор, който е бил преди това на неговото място. Но повярвахме в това, че той вижда какво трябва да се направи с отбора. Съответно, ние като федерация знаехме, че имаме един много добър материал, върху който трябва да се работи".

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!