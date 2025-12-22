Любо Ганев написа писмо на дядо Коледа

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова нюз

2025 година е най-успешната и най-емоционалната година в българския волейбол, но следващата година имаме много предизвикателства и при мъжете, и при жените.

Това коментира пред Нова нюз Любо Ганев, президент на Българската волейболна федерация.

Помощта, която получаваме в лицето на министерството на младежта и спорта е много голяма, без нея няма как да се справим. Специално искам да поздравя министър Иван Пешев, защото той успя да защити за 2025 година 30% по-висок бюджет в сравнение с предходни години и мога да кажа, че това е лично негова заслуга. Така че ние каквото получаваме от държавата, е добре, трябва да целуваме ръка, но ние трябва да търсим допълнителни средства, ако искаме да постигнем високите цели, които си поставяме, защото няма как държавата да даде на 100 процента, коментира той.

Така че ние търсим партньори, с които заедно да растем. Ние даваме продукт, който е на ниво, който е добър. Всяка една федерация би трябвало да има партньор в петте водещи бранша – банка, застраховател, телеком, бетинг компания и енергийна компания. Ние имаме за сега само бетинг, намерихме си и застраховател, с когото скоро ще подпишем, но наистина търсим партньори и тропаме на всяка врата, обясни той.

След успеха на Световното първенство при мъжете с над 40% в цяла България се увеличи броя на децата, които искат да играят волейбол. За съжаление много от клубовете връщат деца, защото не могат да ги поемат желаещите в залите, които имаме. Трябват ни зали за тренировка, особено такива, които са с две игрища едновременно, посочи Ганев.

Написал съм писмо на дядо Коледа, така че чакам всичко да се сбъдне – и за зали, и за партньори, и за успехи на момчетата и момичетата, обобщи той.

