Любо Ганев разказа шеметни истории с храна

кадри bTV

редактор Веселин Златков

„Родил съм се без искам, ще умра без да искам, но ще живея както си искам”, така обобщи житейската си философия легендата на българския волейбол Любо Ганев при гостуване в студиото на „Преди обед” по bTV. Шефът на волейболната федерация разкри някои страни от живота си, които буквално ще шокират повечето хора. Една от тях е начина му на хранене.

Ганев разказа, че като ученик е бил толкова слаб, че в спортното училище мислили да го извадят от волейбола и да го ориентират към стрелба с лък.

Вероятно това е причината той да не си поставя ограничение в храненето още като състезател. Любо обясни, че и в момента пие кафето си с 6 лъжички захар. „Просто ям много солено и трябва да компенсирам”, обясни легендата, който получи от водещите подарък - шоколад с дължина 2,10 метра, колкото е ръста му.

Още като млад състезател в ЦСКА, „новобранецът” изял сандвичите на целия отбор, след като му били поверени да ги пази на летището. Друг път в Италия изял цяла тава тирамису наведнъж. Друг голям волейболист, Борислав Кьосев, също се включи в разговора, като разказа още истории с големия си приятел от кариерата им там.

Преди мач диетологът на отбора много внимателно определил храната на играчите. След като изял порцията си, Любо Ганев заявил, че с толкова храна ще играе само един гейм. Диетологът вдигнал ръце, след което големият българин опукал двойна вратна пържола с картофи и обявил, че вече може да играе и пет гейма.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!