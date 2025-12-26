Любо Киров: Хора вярват на фалшиви профили, теглят кредити и ми пращат пари

Стопкадър бТВ

Любо Киров е поредната публична личност, която е станала жертва на измами в социалните мрежи. Певецът призна това по време на гостуването си в „Преди обед“. Той отправи ясно послание към тези, които също са били в неговото положение.

Искам да се обърна в ефир. Много хора са измамени в мрежата, и аз няколко пъти ходя до разследващите органи, за да ми докладват, че има мои фалшиви профили, на които хората започват да вярват и да пращат пари на някакъв Любо Киров, мислейки си, че имат връзка с мен. Постоянно се разменят някакви снимки, снимат, монтират главата ми, на някакви места става въпрос за стотици хиляди левове измами, заяви Любо.

Аз нямам профил, който да иска пари и нямам нужда от пари за каквото и да е било. Ако имам нужда от пари, не ги търся през интернет и през хора, които си дават последните левове за някакви каузи. Ако има някакви каузи, те са ясно обявени в ефир от мен. Внимавайте с мними профили, пълно е с мои фалшиви профили, пак ви казвам става въпрос за хора, които теглят кредити и пращат пари, добави той.

Говоря ви за 200 000 лева. Правя се преводи, тези преводи са насочени през някакви си айбани, които не отговарят на българската действителност. Аз съм викан да дам показания за тези, които са докладвали това нещо. Но има много хора, които ги е срам да кажат, че са изгубили пари, каза още по бТВ Киров.

