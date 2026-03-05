Любо Огнянов: Ох, така ми олекна! Елитът на нацията се прибра от Дубай, да празнуваме

Кадър Фб

Водещият на Офанзива по Нова тв написа ироничен коментар в социалните мрежи:

"Ох, така ми олекна, като видях Благо Георгиев в България, с блестящи фасети и толкова оригинална шега, че в Дубай било бомбастично. Елитът на нацията се прибра, да празнуваме!", пише той.

Коментарите не закъсняха:

"Абе някои са по арабските страни за цялата зима, като прелетни птици. Ама онези, които са отишли за 5-7 дена, с чий акъл го правят, когато виждат каква армада се струпва там и е ясно, че се готви война...? Или туроператора им е толкова алчен, че е готов да ги пожертва!?"

"Ох, олекна ми на душата. Горката му приятелка, на къде ли ще поиска да пътуват другата седмица"

"Всичко ни е наред само Благо Георгиев ни е на гайле.. Боже ела си пребери версиите."

"Бедните българи обикалят светя, а сега бързат да се прибират в България, най-бедната страна на света!"

