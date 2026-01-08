Любо Огнянов: Само за патрЕоти: обменям евро срещу левове по курс 1,90 лева за евро. Не пропускайте!

Кадър Фб

Водещият на "Офанзива" по Нова нюз Любо Огнянов отправи призив към желаещите да му обменят евро.

Ето какво пише той:

Само за патрЕоти: обменям евро срещу левове. Плащам 1.90 лв срещу едно евро. Не пропускайте, че левът можело и да се върне! Желаещите да напишат "Ванга е казала: Левът ке се върне!"

Коментарите избухнаха:

Левът и акълът им няма да се върне!

Лъвът не е ли по актуален ...да се върне,бе!!?

Любо, не издавай цялата парола и по никакъв начин не споменавай, че Ванга го е казала на Нешка...

Тъкмо свършихме с лютеницата па ти...

Пак ли Баба Нешка каза какво е предрекла леля Ванга ?

Като се върне лева за рублата ли ще го вържат?

