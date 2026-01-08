реклама

Любо Огнянов: Само за патрЕоти: обменям евро срещу левове по курс 1,90 лева за евро. Не пропускайте!

Водещият на "Офанзива" по Нова нюз Любо Огнянов отправи призив към желаещите да му обменят евро.

Ето какво пише той: 

Само за патрЕоти: обменям евро срещу левове. Плащам 1.90 лв срещу едно евро. Не пропускайте, че левът можело и да се върне! Желаещите да напишат "Ванга е казала: Левът ке се върне!"

Коментарите избухнаха:

Левът и акълът им няма да се върне!

Лъвът не е ли по актуален ...да се върне,бе!!?

Любо, не издавай цялата парола и по никакъв начин не споменавай, че Ванга го е казала на Нешка...

Тъкмо свършихме с лютеницата па ти...

Пак ли Баба Нешка каза какво е предрекла леля Ванга ?

Като се върне лева за рублата ли ще го вържат?

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 13 минути)
Рейтинг: 169856 | Одобрение: 18496
Истинските патрЕоти сменят лева в рубли!!!;):errm:Ухилен
2
0
kris (преди 34 минути)
Рейтинг: 557201 | Одобрение: 105576
Тоя фашага го знаем.....Само не знам кой го гледа ??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

