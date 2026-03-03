Любо Пенев: Решен съм да живея

Булфото

Любослав Пенев е разговарял по телефона със свой бивш съотборник във Валенсия. Фернандо Хинер, който е и президент на асоциацията на ветераните на клуба, разкри детайли в интервю за La Banda de Àpunt, предаде БТВ.

Пенев се лекува от рак на бъбреците. След първоначален престой в германска клиника, той вече се намира в родината си. А въпросната асоциация - наред с много други организации - обяви кампания за набиране на средства, предаде БТВ.

"В понеделник телефонът ми звънна и на екрана се появи име, което не очаквах. Много се развълнувах - сподели Хинер. - Чух го да говори. Благодари ми многократно. Каза го десет пъти."

"Думите му бяха: Благодаря ви за подкрепата, която ми оказвате. Благодаря ви за това, което правите. Благодаря ви, защото съм в тази деликатна ситуация. Ще бъде трудно. Лечението ще бъде дълго и все още се нуждая от вашата помощ."

Хинер разказва, че гласът на приятеля му звучал дрезгаво. Това обаче не му попречило да демонстрира добро настроение.

"Сега обмисля други възможности, но първата процедура, която му беше направена, изглежда върви добре."

"Той е в добро настроение и въпреки сериозното заболяване е решен да живее. Знае какво има и е много благодарен. Но също така е наясно, че ще се нуждае от още помощ. Лечението е дълго и много скъпо. Ние сме зад него от самото начало, както и Атлетико Мадрид."

Новината за болестта се разпространи в началото на декември. Много от бившите му клубове, включително родния ЦСКА, започнаха кампании за набиране на средства. Според различни източници необходимата сума е между 150 000 и 300 000 евро.

След първоначалния етап на лечения в специализирана клиника в Германия, Любо се завърна в България през януари с медицински самолет. Разходите бяха поети от собственика на ЦСКА Валтер Папазки.

