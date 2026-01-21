Любо Пенев: В ДНК-то ми с големи букви пише "САМО ЦСКА!"

Булфото

Любослав Пенев, който вчера беше транспортиран от Германия в България с частния самолет на Валтер Папазки, е едно от главните действащи лица в книгата "Славната армейска чета". В нея Любо говори обширно за миналото си и разкрива доста любопитни неща. Той дава интервю за изданието в края на септември и в началото на октомври. Както е известно, малко по-късно - в края на ноември, легендарният 58-годишен българин беше приет в немска клиника за лечение на злокачествен тумор на бъбрека, пише Блиц.



В книгата Любо казва следното: "В ДНК-то ми с големи букви пише "САМО ЦСКА!, защото генетично съм свързан с клуба. Много ми е странно, когато някой, който е изиграл 5-6 мача за ЦСКА, каже: "Аз съм страшен цесекар". Не, не си - страшните цесекари са тези, които са минали през всички нива, видели са с червената фланелка и радост, и тъга. Вдигали са купи, печели за финали, губели са купи, губели са финали. Но са играли със сърце. С голямо червено сърце от първата до последната минута. Ето това е страхотният цесекар. Това е цесекарят за пример".



Освен това Любослав Пенев разкрива, че месеци преди да премине във Валенсия през 1989 година, е бил пред трансфер в популярен западногермански клуб. Кой е отборът и какво още любопитно разказва Любо - може да прочетете в "Славната армейска чета", в която се разказва за златния отбор на ЦСКА от 12 декември 1985 до 26 август 1990 година, когато Димитър Пенев за първи път е старши треньор на тима, в който блести тризъбецът Стоичков-Пенев-Костадинов.

