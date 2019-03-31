Любо Пенев: За Лудогорец ми трябват гладиатори, който не е готов, вдига ръка и го сменям

Наставникът на ЦСКА-София Любослав Пенев обяви преди двата мача с Лудогорец, че се нуждае от гладиатори на терена. Треньорът е категоричен, че който не е готов, трябва да вдигне ръка, за да бъде сменен, пише Sportal.bg.

“Който не се чувства психически и физически готов за мачовете с Лудогорец, вдига ръката и веднага го сменям. Тръгваме на битка. Сериозна, професионална футболна битка. На мен ми трябват гладиатори, биткаджии”, каза Пенев, който разкритикува футболистите си за представянето им през първото полувреме във вчерашния мач срещу Черно море.

Както спечелихме, така можеше и да загубим. Черно море имаше едно чисто голово положение и можеше да поведе, но ние се справихме. Но като цяло вървим по възходяща линия през последния месец”, допълни специалистът.

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