Любо Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия

Легендата на националния отбор и футболен треньор Любослав Пенев е приет по спешност в онкологична клиника в Германия преди броени дни, съобщи "24 часа". Лекарите все още не са определили лечението на 59-годишния именит футболист и треньор.

Той е отслабнал сериозно и към момента химиотерапията е изключена.

Това е втори път, в който Любо Пенев се сблъсква с коварната болест. През пролетта на 1994 г. получава диагноза рак на тестисите, заради което и пропуска световното първенство в САЩ, макар да е със сериозен принос за класирането ни.

