Любо Пенев изпрати играчите си на зъболекар

Снимка Булфото

Завърналият се във футбола Любослав Пенев, който преди дни беше официално представен за нов старши треньор на Локомотив (София), изненада всички в клуба с решения. Ел Голеадор спуснал заповед играчите на "железничарите" да посетят зъболекар.

59-годишният Пенев наредил на всички да си направят панорамни снимки на челюстта, а после да отидат и на преглед при специалист, пише Блиц.

Това нововъведение е част от задължителните медицински и функционални изследвания, които футболистите на Локо (Сф) преминават преди новия сезон.

Пенев е доказан перфекционист в това отношение и иска всичко да бъде изпипано до последния детайл.

А първата тренировка на Локо (Сф) под ръководството на Ел Голеадор ще бъде на лагера в Банско, а не на клубния стадион в "Надежда". От утре "железничарите" ще се подготвят в планинския курорт. Доуточняват се съперниците за контролните мачове.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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