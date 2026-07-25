Любо Пенев се хвана за главата преди мача с Левски

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Сериозни главоболия за Любослав Пенев преди домакинството на Левски. Треньорът на Локомотив (София) има да решава редица проблеми за столичното дерби от втория кръг, което е от 21:15 часа тази вечер, пише Блиц.

"Железничарите" закъсаха със защитата. Причината е, че с травми от гостуването на Ботев (Пловдив) (1:1) са Божидар Кацаров и Калоян Костов. А контузия отпреди това лекува Николай Нейчев. Шансът някой от тях да бъде вдигнат за Левски е нищожен. Лошата новина е, че Красимир Станоев, който при нужда също може да бъде ползван като защитник, е с разтежение на бедрен мускул.

Заради проблемите е възможно Реян Даскалов, който е ползван като десен бек, да бъде преместен до Раян Бидунга в центъра на защитата. А като краен бранител да излезе привлеченият преди дни португалец Антонио Мигел Тавареш Ейро де Карвальо, наричан просто Ейро.

Редактор "Екип на Петел",

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