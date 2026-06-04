Любо Пенев за "Мача на надеждата": Покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда

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Борещият се с онкологично заболяване Любослав Пенев отправи емоционално послание към всичко в социалните мрежи и благодари на Стилиян Петров, инициирал “Мача на надеждата”, който ще се проведе тази събота в Бургас на стадион "Лазур" от 17:00 часа.

Всички събрани средства от инициативата ще бъдат дарени в подкрепа на Комплексния онкологичен център в Бургас, за лечението на Ел Голеадор и друга родна футболна легенда Петър Хубчев, както и за пациенти с онкологични заболявания в цялата страна.

“Благодаря на Стилиян Петров, на Община Бургас и на всички организатори и доброволци за огромния труд и отдаденост, с които правят възможен този благотворителен мач на 6 юни от 17:00 ч., на стадион „Лазур“ в Бургас. Бъдете на стадиона заедно с футболните легенди и подкрепете една кауза, която дава надежда. Напълнете стадиона и покажете, че България може да бъде единна, когато помага на хора в нужда”, гласи посланието на Любо Пенев.

Междувременно Стилиян Петров представи официално екипите за „Мача на надеждата“. Бившият капитан на националния отбор позира със специалните фланелки по време на фотосесия, разкривайки визията на двата отбора, които ще се изправят един срещу друг в благотворителното събитие. На терена ще излязат легенди на българския и световния футбол, както и популярни личности от спорта.

Екипите са произведени от германската компания Jako и носят символиката на каузата в подкрепа на хората, които се борят с онкологични заболявания.

Отборът на българските футболни легенди ще бъде облечен в традиционни бели фланелки, като имената на играчите ще бъдат изписани на кирилица. Международните звезди и гостите на събитието ще играят с надписи на латиница.

Специално внимание е отделено и на дизайна на номерата и имената, чийто шрифт е вдъхновен от английската Висша лига в периода, когато Стилиян Петров играеше за Астън Вила, пише Блиц.

Логото на фондацията е изработено чрез фина бродерия и сатенени елементи, а във вътрешната част на всяка фланелка е поставено послание на български и английски език.

Това е и най-важното обръщение на Стилиян Петров към всички участници и привърженици на каузата:

„Никой не трябва да бъде сам в битката с рака“.

Редактор "Екип на Петел",

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