Любомир Дацов: Изчисленията в Бюджет 2026 не са коректни

Кадър: Bulgaria On Air

В момента се намираме в едно изключително добро икономическо развитие, което няма да продължи вечно. Това заяви в предаването "Брюксел 1" бившият зам.-финансов министър, а сега член на Фискалния съвет Любомир Дацов.

Той коментира проектобюджета за 2026 година и икономическото състояние на страната.

"Вече се забелязва, че леко преминава икономическият цикъл, който е възходящ. Това означава, че след една, две или три години ще дойде точно обратното. Ще минем през една лека или по-голяма криза. Тогава какво правиш? Ти си на максимума от това, което можеш да използваш. Големият проблем е, че всяка година, от една страна подценяваш приходната част. От друга страна, продължаваш да надуваш разходите. И в един момент нещо ще се счупи в тази конструкция. И тогава?", запита Дацов.

Изчисленията в приходната част не са коректни, каза още Дацов.

Той прогнозира, че "Бюджет 2026" няма да бъде изпълнен по начина, по който е заложен, каквото се отнася и за бюджета за 2025 г.

"Те и сега ще трябва да нарушат параметрите на това, което приеха, защото не могат да изпълнят бюджета в тези рамки, които бяха заложени. И за да изпълнят 3% дефицит, за да не влязат в процедура за свръхдефицит, трябва да орежат нещо. И те ще го орежат - това са капиталовите разходи, еднозначно. Същото ще се случи и следващата година - нито приходната, нито разходната част са верни от тази гледна точка - поне една част от уравнението съдържа неверни данни или пожелания", посочи специалистът пред Bulgaria On Air.

По повод недоволството на работодателите от проектобюджета Дацов коментира: "Видимо нещо в самия процес, в процедурата е объркано. Абсолютно безсмислено е да се прави среща със синдикатите и работодателите на етап, в който нищо не може да бъде изменено. Идеята не е да събереш някой и той да каже "Много ми харесва" или "Много не ми харесва".

