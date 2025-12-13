Любомир Канов, психиатър: България е лява страна

Мая Иванова. Кадър: БНТ

Любопитен анализ направи психиатърът и заместник-председател на партия КОД, д-р Любомир Канов през Мая Костадинова в предаването ѝ „Говори сега“ по БНТ.

„Мисля, че България е доста лява страна, със социалистически манталитет в голяма част от населението, и очаквания от държава“, коментира той.

Според него обаче очевидно е, че Европа осъзнава че този вид социални политики, крайно леви, прогресивсни политики, водят до затъване на Европейския съюз като цяло и отделни политици в отделните страни решиха, че трябва, така да се каже, да сменят курса на своите държави.

„С изключение на Испания дясната вълна залива Европа, без съмнение включително и традиционно лявата почти социалистическа Скандинавия. Там също има десни идеи, насоки на обществото, особено във връзка с тези дефекти на досегашното развитие на Европейския съюз като цяло, които бяха разкритикувани в стратегическия план на Доналд Тръмп преди два-три дни“, обясни той.

Относно протестът, който накара правителството да подаде оставка, и който бе предимно от млади хора, специалистът смята, че техния протест не е много икономически избистрен, но те виждаха в бюджета кражбата, която се дължи на самата система, която управлява държавните финанси и общата финансова политика на държавата.

