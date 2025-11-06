Любомир Каримански: Дефицитът на 3% не означава, че трябва да го приемаме нормално

Снимка Булфото

В последните два дни, откакто излезе Бюджет 2026, много от моите колеги коментирахме, че той не почива на никаква логика на програма, която трябва да осъществи визионерска политика за развитието на България. Това каза членът на УС на БНБ Любомир Каримански в предаването "Денят ON AIR".

Според него правителството трябва да постави целите, които са ясно дефинирани.

"Да се знае бюджетът като функция на тези програми - как ще може да ги покрива и да преразпределя средствата между отделните сектори или как ще покрие програми, които трябва да произведат блага и добавена стойност за страната. В тази насока е и недоволството на много от бизнеса, колеги финансисти", коментира Каримански пред Bulgaria ON AIR.

"Ако трябва да върнем на миналогодишната правителствена програма - в раздел "Финанси и икономика", още в първата част, като приоритет е записано да има балансирана фискална политика. Това означава и балансиран бюджет. Първият приоритет от програмата не се спазва", посочи гостът.

"Към края на септември, т.е. за първите три тримесечия на годината, имаме дефицит от 2,7%. Той е почти 3%. Изпълнението на приходите в частта на ДДС или в частта на данъци не може да мине 15%. Почти никога не е имало период, в който ДДС-то да е било повече от 9,5-10% от БВП като приходи в хазната, за която и да било друга година", анализира още Каримански.

Дефицитът на 3% не означава, че трябва да го приемаме нормално, при условие, че има ръст на икономиката, подчерта гостът.

"Има скрит бюджетен дефицит. Той за 2025 г. ще мине през публични дружества, чиято капитализация беше ограничена - капитализацията на Българската банка за развитие, капитализацията на БЕХ. Ако за ББР имаме 4 млрд. вдигане на капитала, отделно имаме 900 млн. гаранции, които трябва да бъдат издадени", конкретизира Каримански.

По думите му всички компании, които са инвеститори в България, си правят годишните бюджети от юни до юни.

"Бюджетната им година не съвпада с бюджетната година на правителството или на държавата. Липсва предвидимост. Износът на България е постоянно отрицателна величина. От последните 20 години не е променяна политиката за концесиите. През последните пет години приходите от концесиите в бюджета са на ниво 0,1% от БВП, при условие, че той расте доста", смята Каримански.

За последните четири години България е една от държавите с темп на нарастване на дълга в челната петица, вметна още гостът.

