Любомир Каримански: С еврото променяме паричната политика, каквато нямахме във валутния борд

"Пазарът не успява да контролира цените така, че да се намали потреблението, а инфлацията, която наблюдаваме сега, е именно на потреблението. Освен външните фактори има и вътрешни. Още към полугодието бюджетът има силни притеснения, че може да стигне до дефицит повече от 3% до края на годината", заяви членът на УС на БНБ Любомир Каримански в "Денят ON AIR".

Според него притесненията за дефицита на бюджета са най-вече свързани с ДДС.

"Най-големият източник на държавата от данъците изостава драстично. Това означава, че приходите няма да се случат. Към края на годината се правят и много повече разходи. Ползват капиталовата програма като буфер. Какви хвалебствия бяха като влязохме в Шенген за износа - а той изостава и е по-малко като сравним с миналата година", допълни Каримански за Bulgaria ON AIR.

Да бъдем износители на продукти зависи от качеството и цената на една услуга, категоричен е той.

"Трябва да се обърнем с лице към проблемите - ако не можем да бъдем конкурентоспособни с цените, няма да постигнем ръста, който искаме. Не опростяваме регулациите си, а създаваме нови. Не може да се прави народен магазин в един от най-богатите райони в Пловдив, а Северозападът да е с широко затворени очи", коментира гостът.

По думите му регулаторите би трябвало да могат да разграничат кога има монополна структура и покачване на цени, което няма пазарна логика.

"Имаме разходи за български пощи, според Закона за еврото разходите се увеличават от гледна точка на капацитета. България не само променя валутата си, а и паричната си политика. България много години не е имала парична политика, а е била във валутен борд", обясни Каримански.

