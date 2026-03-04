Любомир Каримански: Възможно е определени политически сили да се стремят към по-широк контрол върху ръководството на централната банка

Bulgaria ON AIR

Управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев номинира Карина Караиванова за подуправител на БНБ - ръководител на управление "Емисионно", съобщиха от Централната банка.

"В същото време знаем, че това правителство загуби доверието на хората. В края на миналата година хората свалиха доверието дори чрез бюджета, чрез толкова важен закон. И те казаха, че този парламент не може да състави правителство, не може да избира правителство, защото не е способен на такова нещо. Така че не аз само го казвам, а и други мои колеги го казват, макар и индиректно", коментира членът на УС на БНБ Любомир Каримански в студиото на "Денят ON AIR".

Според него загубата на обществена подкрепа към предходното управление и невъзможността да бъде съставено стабилно правителство поставят под съмнение легитимността на подобни кадрови решения.

Каримански не изключва възможността номинацията да е резултат от политическо влияние.

"Аз допускам, че това е изцяло решение на политическите сили в България - в последния момент да поставят свой човек на поста подуправител на Българската народна банка", заяви гостът на Bulgaria ON AIR.

Според него бързината, с която е стартирана процедурата, допълнително засилва тези съмнения.

Като аргумент за притесненията си Каримански посочи периода, в който Караиванова е оглавявала Комисията за финансов надзор.

Той припомни случая с фалита на застрахователно дружество през 2018 г., при който стотици хиляди застраховани бяха засегнати.

По думите му тогава възникнаха сериозни въпроси дали надзорният орган е реагирал своевременно и адекватно.

"Повече от 250 хиляди автомобилни застраховки, или застраховани, бяха пострадали по това време. Имаше много оплаквания и много жалби", коментира Каримански.

Членът на УС на БНБ поставя въпроса защо се налага изборът да се случи в рамките на месец, при положение че в миналото ръководството на банката е функционирало дълго време с изтекли мандати.

"Какво пречи повече от един месец ръководството на банката да остане както е в момента, а бъдещият подуправител да бъде избран от един нов парламент, който е легитимен? Ще бъде с по-голямо доверие, предполагам, от това, което е досега, защото хората много ясно показаха червения картон на този парламент", посочи Каримански.

Той отбеляза, че именно управлението "Емисионно" е от ключово значение в настоящия момент, тъй като участва в провеждането на паричната политика чрез механизмите на Евросистемата и носи пряка отговорност за паричната стабилност на страната.

Каримански допуска като хипотеза и възможността определени политически сили да се стремят към по-широк контрол върху ръководството на централната банка.

Въпреки това той подчерта, че разчита единствено на официалната информация от БНБ.

По отношение на удължителния бюджет Каримански не изразява сериозни притеснения, но отбелязва, че вече се наблюдава ръст в разходната част.

Той го обяснява с увеличението на възнагражденията в бюджетната сфера с 5%, както и с нарастването на разходите за пенсии и социални плащания.

