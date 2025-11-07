Любомир Кючуков: Унгария взе да се превръща в сериозен фактор, което дразни ЕС

Кадър БНТ

Срещата между Доналд Тръмп и Виктор Орбан показва, че има доста сериозна промяна в международните отношения, едно сериозно разделение на т.нар. евроатлантически свят. Орбан, който не е любимият политик на Брюксел, е най-добре приеманият европейски политик във Вашингтон. Такова мнение изрази дипломатът Любомир Кючуков в интервю за БНТ.

Той отбеляза, че унгарският премиер се опитва да печели дивиденти чрез самостоятелната си политика, която в повечето случаи е в противоречие с общата политика на Европейския съюз.

„Унгария, която по принцип не е глобален играч, се превръща в сериозен фактор, което дразни ЕС. Това, с което отива Орбан, е темата за петрола в Унгария. Освен това, Орбан не отива да моли, а с пакет от предложения в сферата на енергетиката, които да бъдат взаимно изгодни. Отива и с едни конкретни предложения в областта на ядрената енергетика. Той предлага технологичен пазарен пробив в Европа със закупуването на т.нар. малки ядрени реактори, което пък е в интерес на Съединените щати, които искат да навлязат на европейския пазар“, обясни Кючуков.

Що се отнася до отношенията между САЩ и Русия, дипломатът смята, че нито Вашингтон, нито Москва имат интерес да прекъснат диалога помежду си.

„Те преговарят не само за Украйна, но и за бъдещия свят, за новите правила на играта. Ако тези разговори престанат да се водят, това би било опасно за всички, защото ще ни очаква остра ескалация на напрежението“, предупреди Кючуков.

