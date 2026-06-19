Любомир Николов: Има данни къде се укрива Пепи Еврото

Снимка: Булфото

Работещите по издирването на Петьо Петров, известен като Еврото, имат ясни насоки къде се намира той. Това заяви Любомир Николов, изпълняващ длъжността главен секретар на министерството.

При издаване на европейска заповед за арест се очаква той да бъде задържан и доведен пред съда.

Николов не даде подробности къде се укрива Петров.

Петьо Петров - Еврото беше издирван по дело за документна измама и документно престъпление, припомня БНР. Съдът обаче го глоби с 2500 евро и отмени европейската му заповед за арест.

Редактор "Екип на Петел",

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