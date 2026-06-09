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Любомир Николов е новият и.д. главен секретар на МВР. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Вчера Георги Кандев обяви, че подава оставка и напуска системата в официалния си профил в социалната мрежа Фейсбук, предаде БНТ.

Иван Демерджиев: „В момента функцията ще поеме директорът на столичната дирекция Любомир Николов, така че това ще бъде изпълняващият функциите в момента.

БНТ: Кога ще предложите титуляр на поста, защото така или иначе сте в ситуация, в която няма дори и заместник главен секретар?

Това беше изненадваща ситуация. Сега ще има заместник главен секретар, който ще изпълнява функцията на главен секретар, така както беше и при господин Кандев. В момента, в който се убедим кой е правилният избор, ще има и титуляр.“

Предстои да се разбере и кой ще поеме управлението на Столичната полиция, която е най-голямата регионална дирекция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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