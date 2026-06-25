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Любомир Николов за акцията в район "Приморски": Задържаните ще станат повече

25.06.2026 / 22:21 1

Снимка Булфото

Седем са задържаните, но ще станат повече. Това каза за бТВ Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР във връзка с акцията на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна.

Той потвърди, че тече полицейска операция и в кратки срокове ще бъдат докладвани всички материали в прокуратурата.

„Имахме определение за претърсване и изземване в район „Приморски“. През нощта също ще текат задържания на лица. Седем са задържаните, но ще станат повече“, посочи Николов, пише факти.бг.

„Изясняваме всички обстоятелства във връзка с досъдебно производство, образувано в Районна прокуратура“, допълни той.

Претърсват се административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.

Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.

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Коментари
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kris (преди 53 минути)
Рейтинг: 627363 | Одобрение: 123273
Айде бе....Откога чакаме да им запалите дзадниците, ама дали....??
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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