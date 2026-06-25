Любомир Николов за акцията в район "Приморски": Задържаните ще станат повече
Снимка Булфото
Седем са задържаните, но ще станат повече. Това каза за бТВ Любомир Николов, и.д. главен секретар на МВР във връзка с акцията на полицията в Общината на район "Приморски" във Варна.
Той потвърди, че тече полицейска операция и в кратки срокове ще бъдат докладвани всички материали в прокуратурата.
„Имахме определение за претърсване и изземване в район „Приморски“. През нощта също ще текат задържания на лица. Седем са задържаните, но ще станат повече“, посочи Николов, пише факти.бг.
„Изясняваме всички обстоятелства във връзка с досъдебно производство, образувано в Районна прокуратура“, допълни той.
Претърсват се административни помещения, архив и служебни кабинети на кметството.
Действията се извършват след издадени съдебни разрешения в рамките на досъдебно производство, свързано с проверка на данни за издаване на удостоверения за търпимост въз основа на неверни обстоятелства.
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