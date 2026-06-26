Любомир Николов за акцията във Варна: И към момента извършваме претърсвания и изземвания на други адреси

Снимка: Булфото

Полицията е задържала петима служители на кметство район „Приморски“ във Варна при започналата вчера специализирана полицейска операция. Това съобщи на брифинг пред журналисти във Варна и.д. главен секретар на МВР главен Любомир Николов.

В хода на акцията са задържани и други 20 души, които са собственици на незаконни, според мен, имоти на територията на град Варна, които с т.нар. удостоверения за търпимост са ги узаконили, добави Николов.

Той добави, че в хода на операцията са извършени четири действия по претърсване и изземване, от които две са в помещения на кметство район „Приморски“, две са адреси на обитавани от заподозрените за извършени престъпления.

И към момента извършваме претърсвания и изземвания на други адреси, продължават и действия по задържане на лица, евентуални извършители, каза още той, цитиран от БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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