Любомир Стефанов: Няма алтернативно политическо мнозинство

В пикови и кризисни моменти се сещаме, че институциите не работят. Има наследени и натрупани дефицити, които се правехме, че не виждаме. Обществената ни тъкан е ерозирала, разядена. Общността не се съпреживява като общество и всеки смята, че правилата не се отнасят за него.

Този прочит направи в интервю за БНР политологът Любомир Стефанов.

По думите му, важно е "да припознаваме държавата като нас, а не като външна и чужда" и "жителството в една държава върви с пакет от задължения, не само със свободи".

Не виждаме алтернативно политическо мнозинство, което да е способно да поеме управлението на държавата при хипотетично успешен вот на недоверие, а не просто да я хвърли на предсрочни избори просто така, отчита политологът.

Избори се предизвикват или при насрещно алтернативно политическо мнозинство, или през партията мандатоносител и съпридружните ѝ. Вотът на недоверие очевидно няма да мине, посочи Стефанов.

Вотът на недоверие може да бъде добра репетиция за ПП-ДБ, отбеляза той, но очерта и риска отново да размахат поовехтялото знаме – ние сме сами срещу всички.

