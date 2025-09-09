Любомир Стефанов: Предсрочни избори след 6 до 9 месеца

кадър БНТ

Политологът Любомир Стефанов прогнозира предсрочни избори, които ще се реализират след не по-малко от 6 до 9 месеца.

Според него моментът за Румен Радев да блесне на партийната сцена е отминал.

"Политическият му проект отива в небитието. Това, обаче, не му пречи да прави опити да приватизира няколко активни политически проекта, сред които и "Възраждане", отбеляза политическият наблюдател.

"Има няколко много горещи теми, които нагнетяват напрежение и ще продължат да генерират такова. На този етап заряд за политическа промяна няма", коментира още Стефанов.

Според колегата му - Цветанка Андреева, ГЕРБ и ДПС имат обща цел и стретегия: упражняване на власт в държавата. "Все по-изчистена става формулата на коалицията на ГЕРБ и ДПС", изтъкна тя.

"Проблемът на управляващите не е опозицията. Предизвикателството е да говорят на езика на обществените потребности. Протестите са и политически. Властта трябва да се занимава със социалните протести и икономическите очаквания не само на електрората, а и на нацията като цяло", посочи още политическият наблюдател, предаде факти.бг.

