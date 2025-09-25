Любомир излезе с 1 стотинка в "Сделка или не" и шашна Румен Луканов

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Невероятна игра се получи в днешното издание на "Сделка или не". На стола седна Любомир Джамбазов от Самоков. Той излезе с кутия №18.

Тази седмица по повод 20-ия рожден ден на легендарното шоу водещ е не по-малко легендарния Румен Луканов.

Това не е единствената промяна. По повод юбилеят банкера ще добавя когато пожелае допълнителни 20 000 лева, за сметка на някаква малка сума. Днес те бяха добавени и така Любомир имаше възможност за по-голяма печелба.

Още в началото обаче премахна най-голямата - 100 000 лева. Въпреки това обаче играта му вървеше повече от добре, като махаше предимно малки суми.

При оферта от банкера за смяна на кутията, той се съгласи. Смени своята за №11. След това отвори №18, където научи, че е излязъл с 1 стотинка.

При 3 неотворени кутии, в които се крият сумите 1000, 1500 и 20 000 лева, банкерът оферира със смяна на кутията. Той не се съгласи и продължи смело с №11.

След това премахна 1500 лева и така в края останаха 1000 срещу 20 000 лева. В тази ситуация офертата отново бе смяна на кутията. Има сделка, каза Любо и я смени с №12.

Накрая емоцията бе силна, тъй като се оказа, че той е надхитрил банкера и си тръгна с 20 000 лева.

