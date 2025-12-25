Любомира от Ергенът е в болница

Кадър Ютуб

Любомира, една от най-запомнящите се участнички в риалити формата "Ергенът", сподели притеснителна новина със своите последователи.

В профила си в социалните мрежи тя публикува снимка от болнично легло, на която ясно се вижда абокат на ръката ѝ. Макар да не разкрива причината за престоя си в болница, Любомира отправя емоционално послание, което трогна мнозина, пише Блиц.

"Приятели, това не е зов за внимание или съжаление, това е friendly reminder да ценим здравето и близките си. За първа година аз няма да бъда със семейството си на Коледа и искрено ме е яд за пътите, в които съм приемала времето прекарано с тях за даденост."

"Затова нека обичаме повече и бързаме по-малко. Пазете се и се забавлявайте и за мен. Ще отговоря на всички веднага щом състоянието ми се подобри."

Феновете ѝ веднага ѝ изпратиха вълна от подкрепа и пожелания за бързо възстановяване.

Макар и свързана основно с телевизионния формат, Любомира не за първи път използва онлайн платформите, за да говори за емоционални и лични теми. Този път обаче думите ѝ звучат особено силно – точно на Коледа, когато най-много се усеща нуждата от близките хора.

Засега няма информация за здравословния ѝ проблем, но тя обещава да се включи отново, щом се почувства по-добре.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!