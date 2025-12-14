Любослав Костов, КНСБ: Бюджетът трябва да бъде приет!

Кадър Нова ТВ

Всякакъв бюджет в момента е по-добър от това да нямаме!

Такова мнение изрази пред БНР Любослав Костов, главен икономист на КНСБ.

В противен случай всичко, което е било предвидено, няма да се случи и ще останем на нивото от януари 2025 – та, предупреди той.

"Връщаме се една година назад, вместо да актуализираме тези стойности. На бюджета разчитат 2 милиона и 200 хиляди пенсионери, около 470 хиляди роботещи в обществения сектор, 130 хиляди работещи в държавни предприятия, плюс майките, плюс субсидиите за общините".

Той смята, че депутатите трябва да продължат работата си по приемането му.

"Бюджетът мина на първо четене. Оставката е на изпълнителната власт. Законодателната власт продължава да работи. Най-логичното нещо, което може да се случи в момента, е бюджетната процедура да не бъде бламирана и да не бъде заложник на политическите игри между отделните партии. На всички, които са вътре, работата е да се занимават с бюджета. Законът за публичните финанси ги задължава да довършат процедурата".

Костов заяви, че е изненадан от позицията на Фискалния съвет, че е по-добре да продължим с Удължителен закон.

Цялото интервю ТУК

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!