Любослав Костов, КНСБ: Няма обяснение защо във веригите е по-скъпо

кадър БНТ

редактор Веселин Златков

Не мога да си обясня, защо в малките магазини е по-евтино, отколкото в големите търговски вериги, това призна главният икономист на КНСБ Любослав Костов по БНТ. Той обясни, че това не отговоря на икономическата логика, защото веригите имат много по-големи възможности да държат хранителните продукти на по-ниска цена.

Той даде пример с яйцата, които са с 10% по-скъпи в големите обекти. „Всеки остава с усещането за картел, че пет вериги се събират и определят цените, за което можем само да спекулираме”, допълни синдикалистът. Костов каза също, че мониторингът, който извършва КНСБ в около 600 търговски обекта в цяла България, дава данни, които се пресдоставят на КЗК и КЗП.

„У нас на свръхпечалбата се нарича печалба, а нормалната печалба - загуба”, коментира икономистът. Той илюстрира думите си с цената на краставиците, които стигат до купувачите с надценка над 100%. Кафето, минералната вода и цитрусовите плодове са сред продуктите, които напоследък поскъпват най-много, сочат наблюденията на КНСБ.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!