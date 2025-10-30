Любослав Костов, КНСБ: Работната заплата се намалява в новия бюджет

кадър БНТ

Правилно е да се каже, че минималната работна заплата е намалена в проекта за нов държавен бюджет, това заяви по БНТ главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Той обясни, че е нарушен законът, който определя размера ѝ.

„Въпросът ни не е към министъра на труда, на него казваме „браво” за минималната заплата, въпросът ни е към финансовия министър Теменужка Петкова”, подчерта Костов.

Той каза също, че Бюджет 2026 не мисли за работещите. Синдикатите са предложили попълването да става с допълнително облагане на свръхпечалби, хазарт и др. Това обаче не е прието от управляващите.

„Бизнесът в България плаща най-ниски данъци, това не е твърдение, а данни”, подчерта още Любослав Костов. Той каза също, че мненията, че трябва да се намали държавната администрация са „кампания”, която не отговаря на фактите. „Масово се говори за големите възнаграждения там, но те са на единици, иначе броят на администрацията намалява”, обясни синдикалистът.

