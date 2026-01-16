Любослав Костов, КНСБ: Ситуацията е плачевна, ще искаме служебното правителство да внесе бюджета

кадър Нова нюз

Стоките поскъпват не с 5%, а двойно и тройно повече, затова никой не може да убеди хората, че инфлацията е 5%, това заяви по Нова нюз икономистът от КНСБ Любослав Костов. Той подчерта, че вече се водят разговори с КТ„Подкрепа” и синдикатите са готвят за протести.

Костов каза също, че ще настояват служебното правителство да внесе изоставения от политиците бюджет и това е единственият шанс да се избегне напрежението.

„5% компенсация не стигат за нищо, положението е плачевно”, допълни Костов и обясни, че в здравеопазването, земеделието, висшето образование и други сфери хората са недоволни и готови да протестират.

„Даже заводът на Райнметал, с колкото толкова се хвалим, не може да започне да се строи, защото няма средства за съфинансиране от държавата”, подчерта синдикалистът.

Той допълни, че през цялото време в България има стремеж за догонване на инфлацията, а ако имаме претенция да сме в „клуба на богатите”, минималната работна заплата трябва да се вдига изпреварващо. Вътрешното потребление, а не инвестициите на бизнеса поддържат българската икономика, подчерта той.

