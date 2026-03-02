Любослав Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

Булфото

Легендата на българския футбол Любослав Пенев скърби за починалия друг голям футболист на родния футбол Георги Велинов, който си отиде от този свят на 68-годишна възраст.



Борещият се с коварно заболяване "Ел Голеадор" написа в социалните мрежи:



"Светъл да е пътят ти, бате Джони. Почивай в мир!" по адрес на бившия вратар на националите и ЦСКА, пише "Фокус".



Припомняме, че преди около 2 месеца почина и иконата на родния футбол и ЦСКА Димитър Пенев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!