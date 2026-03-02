реклама

Любослав Пенев: Светъл да е пътят ти, бате Джони

02.03.2026 / 07:56 0

Булфото

Легендата на българския футбол Любослав Пенев скърби за починалия друг голям футболист на родния футбол Георги Велинов, който си отиде от този свят на 68-годишна възраст. 

Борещият се с коварно заболяване "Ел Голеадор" написа в социалните мрежи: 

"Светъл да е пътят ти, бате Джони. Почивай в мир!" по адрес на бившия вратар на националите и ЦСКА, пише "Фокус". 

Припомняме, че преди около 2 месеца почина и иконата на родния футбол и ЦСКА Димитър Пенев.

