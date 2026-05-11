Футболната легенда Любослав Пенев отправи емоционален призив в личния си профил в социалните мрежи за подкрепа на предстоящия "Мач на надеждата". Благотворителното събитие, организирано от Фондация "Стилиян Петров", ще се проведе на 6 юни 2026 година на стадион "Лазур" в Бургас и има за цел да обедини спортната общественост в помощ на хората, борещи се с онкологични заболявания, предава Дунав мост.

Битката извън терена

"Животът понякога ни изправя пред битки, за които никой не е напълно готов", написа Любослав Пенев в публикацията си. Той изрази своята искрена благодарност към Стилиян Петров и неговата фондация за непрестанните усилия и помощта, която оказват на нуждаещите се.

"Благодаря от сърце за тази подкрепа на Стилиян и за всичко, което се прави не само за мен, а и за всички, които преминават през този труден път", сподели още легендарният нападател, подчертавайки личната си съпричастност към темата.

Призив към футболната общност

В своето обръщение Пенев се насочи директно към своите колеги – както към активните играчи, така и към ветераните на зеления килим. Целта е спортните идоли на България да дадат личен пример и да покажат солидарност.

"Бъдете на терена. Нека заедно покажем, че футболът има сърце", призова Пенев. Той допълни, че спортът винаги е имал уникалната способност да сплотява хората, а сега тази енергия трябва да бъде трансформирана в реална помощ. "Днес имаме шанс да го превърнем в нещо повече – в подкрепа и надежда", гласи посланието му.

