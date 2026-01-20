Любослав Пенев се завърна в България

Снимка: Булфото, архив

Любчо Пенев вече се прибра в България. Това съобщи журналистът и водещ Ники Кънчев в своя фейсбук профил.

Медицинският самолет, с който е транспортирана звездата от САЩ'94, е осигурен от новият собственик на ЦСКА Валтер Папазки.

Самолетът е кацнал днес в 14:25 ч. на летището в София.

"Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне. Наистина у дома и стените помагат!", написа още Ники Кънчев.

