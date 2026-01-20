Любослав Пенев се завърна в България
Снимка: Булфото, архив
Любчо Пенев вече се прибра в България. Това съобщи журналистът и водещ Ники Кънчев в своя фейсбук профил.
Медицинският самолет, с който е транспортирана звездата от САЩ'94, е осигурен от новият собственик на ЦСКА Валтер Папазки.
Самолетът е кацнал днес в 14:25 ч. на летището в София.
"Стискаме палци на Любо родният въздух и енергията на българите да му помогне. Наистина у дома и стените помагат!", написа още Ники Кънчев.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!