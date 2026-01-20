реклама

Любослав Пенев се завръща в България днес

20.01.2026 / 13:16 0

Булфото

Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден в София днес. Това ще се случи с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град, съобщи Блиц. 

Лечението на 59-годишния бивш национал ще продължи на родна територия. 

Засега няма точна информация кога точно ще кацне самолетът в София.

