Любослав Пенев се завръща в България днес

Любослав Пенев ще бъде транспортиран от Дрезден в София днес. Това ще се случи с частен самолет, оборудван с медицинска апаратура. Аеропланът, осигурен от собственика на ЦСКА Валтер Папазки, е кацнал още снощи на летището в германския град, съобщи Блиц.

Лечението на 59-годишния бивш национал ще продължи на родна територия.

Засега няма точна информация кога точно ще кацне самолетът в София.

