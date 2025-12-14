Любов, устояла на времето: 68 двойки празнуваха златна сватба в Казанлък

Кадър България он ер

68 двойки от Казанлък, които вече половин век вървят рамо до рамо, се събраха, за да отпразнуват своята необикновена любовна история. Заедно те отбелязаха своите златни сватби в един от най-топлите и обичани празници в календара на общината.

Инициативата се провежда за девета поредна година и е по идея на кмета на община Казанлък Галина Стоянова, предава България он ер.

Послание от кмета на града

Тържествената церемония беше водена лично от кмета Галина Стоянова, която поздрави празнуващите с послание, изпълнено с топлина и уважение:

"Любовта и уважението правят брака истинска приказка. Пазете я и я разказвайте на поколенията след вас. Честит празник", пожела им тя.

Емоционално подновяване на обетите

Символичното подновяване на брачните обети върна много от двойките към първите им мигове като младоженци.

Смях, вълнение и дори сълзи на радост съпътстваха традиционните ритуали – чупенето на питка, първата целувка и разрязването на празничната торта.

Една от двойките изненада всички, като си размени нови брачни халки – обещание за "още 50 години" заедно.

Всеки от участниците получи специален спомен от вечерта – подарък и удостоверение за златна сватба, връчени лично от кмета.

Празничната програма

Празничната атмосфера беше допълнена от богата музикална програма с участието на Ансамбъл за народни песни и танци "Искра" – Казанлък с ръководител Цветан Цочев, Киара – Н с ръководител Антония Грозева, както и изпълнителите Кристиян Йовчев и Гергана Стойкова от школа "Орфей" с вокален педагог Мариана Мъгева.

Те създадоха настроение, в което музиката и спомените се срещнаха в едно.

Вижте повече в репортажа.

