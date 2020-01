Люис Хамилтън: Загубихме един от най-великите

Звездата във Формула 1 – Люис Хамилтън, сподели тъгата си в социалните мрежи след новината за смъртта на Коби Брайънт. Британецът призна, че винаги се е вдъхновявал от звездата на Ел Ей Лейкърс и вярва, че мнозина други хора по земята споделят неговите виждания.

„Натъжен съм да чуя новината, че загубихме един от най-великите. Коби Брайънт беше един от най-великите атлети и аз винаги съм се вдъхновявал от нег, както и много други. Дълбоко съм натъжен за неговото семейство и хората в света, които гледаха към него. Дано той и неговата дъщеря почиват в мир”, написа шесткратният шампион във Формула 1 – Люис Хамилтън.

I’m sad to hear that we lost one of our greats. @kobebryant was one of the greatest athletes and was such an inspiration to so many including myself. I’m deeply saddened for his family and for the people around the world who looked up to him. May he and his daughter rest in peace pic.twitter.com/O4ZWANcGKm