Люксембург 0:2 Германия малко преди края на двубоя

снимка: Пиксабей

Лидерът в група "А" Германия води с 2:0 в гостуването на аутсайдера Люксембург в предпоследен мач за двата тима в световните квалификации.

Ник Волтемаде откри за Бундестима в 49-ата минута, а двадесетина минута по-късно удвои. В момента германците водят само по голова разлика на Словакия и не могат да си позволят грешка до края, като със сигурност ще търсят убедителна победа. Каквото и да се случи обаче, Бундестимът няма да може да се класира за Мондиал 2026 още днес. Тимът на Люксембург пък все още няма записана точка, припомня Спортал.

Логично Германия има тотално преимущество в преките двубои между двата отбора. Двата тима се срещнаха миналия месец, когато тимът на Юлиан Нагелсман спечели убедително с 4:0. Преди това германците разбиха съперника си със 7:0 в приятелски мач през 2006 г., а тимовете играха и в официални мачове за квалификациите за Евро 92, когато немците печелят на два пъти с 4:0 и 3:2.

Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер залага на схема с двама нападатели, като това са играещите в Бундеслигата Данел Синани и Айман Дардари. Като крило пък ще действа може би най-известният футболист от Великото херцогство Леандро Барейро.

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман отново има доста проблеми. Освен трайно контузените Джамал Мусиала, Антонио Рюдигер, Кай Хавертц и Марк-Андре тер Стеген, в Люксембург специалистът няма да може да разчита и на капитана Йошуа Кимих и бранителя Нико Шлотербек, които са с леки травми и няма да се появят в игра. Карим Адейеми пък е аут заради наказание.

Треньорът прави три промени в сравнение с победата като гост над Северна Ирландия с 1:0 в предишния мач от групата. Голямата новина е завръщането на Льорой Сане сред титулярите, който замества Карим Адейеми. Няма промени сред останалите атакуващи футболисти - Ник Волтемаде отново е в най-предни позиции, а зад гърба му ще действат заедно със Сане и Флориан Виртц и Серж Гнабри.

Най-големите промени са в защита, като на местата на Кимих и Шлотербек от първата минута започват десният бек на РБ Лайпциг Боте Баку и бранителят на Борусия (Дортмунд) Валдемар Антон. Капитанът в този мач Йонатан Та и вкаралият хубав гол от пряк свободен удар в първия мач s Люксембург Давид Раум оформят защитниците пред Оливер Бауман. Двойката опорни халфове отново са халфовете на Байерн (Мюнхен) Леон Горетцка и Александър Павлович.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!