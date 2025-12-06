Люпчо Георгиевски: Нашите права и очаквания не са изпълнени

кадър: Bulgaria ON AIR

"Правителството в Скопие още веднъж се възползва да изиграе европейската общност по темата с българите в република Северна Македония" - това каза в ефира на "Брюксел 1" Люпчо Георгиевски - председател на заличения от властите в РСМ културен клуб "Иван Михайлов" в Битоля.

Той коментира проекта на т.нар. "План за действие за защита на правата на общностите", на чието представяне в Скопие присъстваха сдружения на българите там, а след това проведоха срещи в българското Народно събрание и президентството.

Георгиевски сподели, че документът е бил изпратен до българската общност вечерта преди срещата за дискусия по темата в Скопие.

"От първото четене видяхме, че нашите права и очаквания не са изпълнени. Този план обхваща правата на всички общности в РСМ, но проблемите не са еднакви. И други общности имаха проблеми с плана", сподели още той пред Bulgaria ON AIR.

"Ние три години чакахме да бъдем извикани за консултации по нашите права. Ние смятаме, че трябваше да присъстваме на изготвянето на плана, в който се работи за нашите права - да внесем нашите предложения, нашите проблеми и нашите решения", категоричен бе Георгиевски.

Той сподели, че представителите на българската общност са поискали отлагане на доклада и са получили срок да предоставят своята позиция и забележки до 9 декември.

