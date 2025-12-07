Люси Дяковска: Имам 45 служители в хотела си в България, ако в Германия не са имигрантите, няма да има кой да работи
Кадър БТВ
"Проблемът на българското общество е, че години наред оставихме един политически тумор да ни разяжда, но хубавото днес е, че този тумор вече е идентифициран. Той е назован и всички знаем кой е! Нужно ни е сега оттук нататък много сериозно лечение". Това каза певицата Люси Дяковска в студиото на "120 минути" пред Светослав Иванов по Би Ти Ви. Червенокоската, която преди близо 30 години проби с германската група "Но айнджълс", уточни, че говори не като музикален изпълнител, а като бизнесмен предприемач, който много пътува и по света, цитира България днес.
Певицата разказа, че има 45 служители в хотела си, разположен в родния й град Плевен. "А през лятото заради басейна, служителите ми повече", обясни Люси Дяковска, която преди 10 години за постоянно се прибра да живее в България, но често пътува обратно до Германия.
"Там много трудно се живее днес, защото канцлерът на Германия - Фридрих Мерц, е изключителен капиталист и въобще не припознава бедните, нито пък средната класа, той в биографията си е написал, че иска богатите да са добре", сподели още певицата и обясни, че това е причината германците да симпатизират на "Алтернатива за Германия", обясни още Люси Дяковска.
Тя посочи, че ако в Германия ги няма имигрантите няма да има кой да работи и икономиката ще рухне.
Още в https://www.bgdnes.bg/krimi/article/21865794
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!