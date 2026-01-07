МА поиска от корабособственика на "Кайрос" 270 371 евро за разходите по изтеглянето на кораба

снимка: МТС

Морска администрация поиска от собственика на "Кайрос" възстановяване на всички разходи, направени от държавата за изтеглянето на танкера. Агенцията вече е връчила нотариална покана на българския агент на корабособственика чрез частен съдебен изпълнител, съобщиха от Министерство на транспорта и съобщенията.

В срок до 12 януари 2026 г. корабособственикът следва да възстанови на държавата сумата

от 270 371 евро, посочват от ведомството.

Средствата включват пълния размер на разходите, извършени от държавата за операцията по извеждане на „Кайрос“ от бреговете на Ахтопол до Бургаския залив.

Припомняме, че на 12 декември миналата година правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на кораба до безопасно място.

В операцията, проведена на 15 декември 2025 г., участваха три влекача и специализиран генератор, необходим за задействане на хидравличната система и повдигането на котвата на кораба.

Всички действия по обезопасяване и буксировка на танкера бяха извършени под постоянния контрол на ИА “Морска администрация”.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!