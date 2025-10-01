МААЕ работи и с Киев, и с Москва за възстановяване на Запорожката АЕЦ

Петел.бг

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) работи и с двете страни във военния конфликт в Украйна за възможно най-скорошно възстановяване на електроснабдяването на Запорожката АЕЦ. Това обяви генералният директор на Агенцията Рафаел Гроси в изявление, цитирано от Ройтерс.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ситуацията в окупираната от Русия централа е критично, като руският обстрел пречи на възстановявнето на подаването на енергия, нужно за охлаждане на реакторите и предотвратяване на инцидент.

"Вече е седмият ден на извънредна ситуация в Запорожката атомна електроцентрала - нещо, което никога преди не се е случвало. Положението е критично. Заради руския обстрел, централата е изключена от електрическата мрежа и е снабдявана с ток от дизелови генератори. Това е извънредно!", каза украинският президент.

"Генерторите и централата не са проектирани за това и никога не са функционирали по този начин толкова дълго, а вече имаме информация, че единият генератор е спрял да работи“, уточни във вечерното си видеообръщение Володимир Зеленски, предаде БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!