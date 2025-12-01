MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в завладяващо изживяване

MAX Movie е новият канал на А1, който разширява възможностите за домашно филмово забавление.

Програмата включва богата селекция от заглавия за цялото семейство.

До 5 януари 2026 г. всички клиенти на ТВ услуги от А1 могат да се насладят на MAX Movie безплатно.

А1 стартира MAX Movie – своя нов филмов канал, който превръща домашното кино в още по-достъпно и разнообразно изживяване. На този етап от него могат да се възползват ​ ексклузивно всички ТВ клиенти на А1. MAX Movie предлага 24-часово филмово съдържание в HD качество, със субтитри или дублаж на български език, подбрано така, че да бъде подходящо за зрители от всички възрасти. По повод старта всички ТВ клиенти на А1 могат да се наслаждават на разнообразното съдържание безплатно до 5 януари 2026 г., включително.

„С MAX Movie надграждаме преживяването, което предлагаме, с още по-богат избор от филмови заглавия и удобни начини за гледане. А1 продължава да затвърждава позицията си на водещ доставчик на дигитално развлечение в България, като комбинира премиум съдържание и предоставя на клиентите интуитивна навигация и достъп на всички устройства. Създаваме стойност, като предлагаме отлично съотношение цена–качество и съдържание, което е атрактивно както за семействата с деца, така и за запалените почитатели на киното,“ коментира Симеон Донев, старши директор „Маркетинг“ в А1.

Програмата на MAX Movie предлага жанрово и тематично разнообразие – от световни хитове и доказани класики до нови български продукции и европейско кино. За най-малките зрители са включени любими анимации и семейни филми.

Сред акцентите през декември са популярни заглавия като българският филм „Гунди: Легенда за любовта“, популярни заглавия като „Dirty Dancing“, „The Mist“, ​ поредицата „Здрач“, както и любими сериали като „Уинкс “и „Приключенията на Мечето Падингтън“, подходящи както за деца, така и за цялото семейство.

Още повече забавление

MAX Movie е част от разширяващото се MAX портфолио на А1 и допълва възможностите за забавление на клиентите заедно с MAX Sport и Xplore TV. Каналът е достъпен за клиенти на телевизия от А1, а от януари ще бъде на разположение и през мобилното приложение Xplore TV GO, което позволява гледане на съдържанието навсякъде. Така MAX Movie добавя още едно ниво в MAX екосистемата и прави забавлението достъпно на всяко устройство – у дома или в движение.

Повече забавление на едно място

С MAX Movie А1 предлага още по-богат избор от филмови заглавия и удобни начини за гледане, включително на втори екран. Новият канал затвърждава позицията на компанията като водещ доставчик на забавление в България, който комбинира премиум съдържание, лесна навигация и достъп на всички устройства.

