МБАЛ „Варна" с финансови затруднения заради незаплатена надлимитна дейност

Медици и служители от Многопрофилната болница за активно лечение „Варна" настояват Националната здравноосигурителна каса да заплаща реално извършената медицинска дейност, дори когато тя надхвърля определените лимити. През последните 6 месеца в касата на лечебното заведение не са постъпвали приходи от надлимитна дейност, посочва БНТ. Липсата на средства затруднява работата на болницата и води до натрупване на задължения към държавни институции и доставчици на лекарства.

Месечният лимит за медицински дейности на МБАЛ „Варна" е 30 000 лева.

„Което е крайно недостатъчно за издръжката на лечебното заведение. До юни месец 2025 г. надлимитната дейност беше изплащана, макар и със забавяне. От месец юли 2025 г. до момента МБАЛ „Варна" не е получила сумата, заработена по така наречената надлимитна дейност“, каза Доц. Георги Илиев, управител на болничното заведение.

От ръководството на болницата твърдят, че лимитът от 30 000 лева се изчерпва още до трето число на месеца.

„Нашата дейност изцяло се води надлимитна и незаплатена, защото от август месец има решение, с което не се заплаща надлимитната дейност“, обясни доц. Илиев.

Над 800 000 лева е незаплатената надлимитна дейност в болницата за последните шест месеца. Това е причината здравното заведение да трупа дългове.

„С 30 000 лева лимит да платим 60 000 лева осигуровки, оттам нататък да платим заплати и на доставчици на лекарства – става малко мисията невъзможна“, заяви управителят на МБАЛ „Варна".

Заради несигурното финансово състояние на болницата работещите там се притесняват за заплатите си.

„Получаваме винаги регулярно и навреме нашите месечни възнаграждения, но това, което мен и другите ни притеснява, е как ще стоят нещата в следващите месеци и дали ще има закъснение на заплатите“, каза д-р Елизабет Ангелова, лекар в отделение по УНГ.

„Почти всички разчитат на тези доходи, които са изработени и трябва да се получат от дейността към Здравната каса“, обясни д-р Янка Щилиянова, педиатър.

В болницата работят близо 60 души. Повечето от тях са млади специалисти, които не искат да заминат за чужбина.

За да продължат да се грижат за своите пациенти, от лечебното заведение очакват адекватно финансиране.

От Районната здравноосигурителна каса заявиха, че няма законово основание за заплащане на дейностите, надвишаващи размера по договора с лечебното заведение. Оттам са изпратили предложение до управителя на касата и до Надзорния съвет за увеличаване на стойностите, определени в договора на МБАЛ „Варна". Решение ще бъде взето на предстоящото заседание на Надзорния съвет на здравната каса.

