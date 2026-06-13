МБАЛ "Д-р Иван Селимински" опроверга информация за починала при тях родилка

Снимка: Гугъл мапс

Ръководството на областната болница Многопрофилната болница за активно лечение "Д-р Иван Селимински" – Сливен разпространи официална позиция до медиите, в която категорично опровергава твърденията на Министерство на здравеопазването, че случаят с починалата родилка е настъпил при тях. От областната болница уточняват, че жената е починала в частна клиника и настояват за корекция на разпространената неточна информация, която уронва престижа на лечебното заведение и неговите медицински специалисти.

Според разпространената позиция от пресцентъра на болницата, необоснованото свързване на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" със смъртта на родилката създава погрешно впечатление сред обществеността, предава БНР.

В позицията до медиите се казва:

"Информацията, че смъртният случай е настъпил в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" – Сливен, не отговаря на фактите. Жената не е починала в лечебното заведение, а в частна болница. Считаме, че е налице фактическа неточност в разпространената информация, която създава погрешно впечатление сред обществеността и необосновано свързва болницата с настъпилия летален изход."

От лечебното заведение подчертават, че оказват пълно съдействие на компетентните институции за изясняване на случая и настояват информацията за него да се базира единствено на проверени и точни данни. От МБАЛ "Д-р Иван Селимински" очакват институциите и медиите да коригират допуснатата фактическа неточност, за да се избегне подвеждащата информация към гражданите.

Редактор "Екип на Петел",

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