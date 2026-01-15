МЕЧ: Връчването на третия мандат на АПС е грешка на президента

Булфото

Като "грешка" лидерът на МЕЧ Радостин Василев определи решението на президента Румен Радев да връчи третия проучвателен мандат на ПГ на "Алианс за права и свободи" (АПС).

Според Радостин Василев АПС нямат електорална тежест и дори няма да присъстват в следващ парламент. „Освен всички тези действия, това е лош знак – един от негативните символи на прехода да бъде натоварен с функции, които не трябва да му се следват. На такива като Доган не трябва да им се дава мандат, дори да имат и първи, и втори резултат, и това е смелост на един президент да не им даде връчва мандат, така че ние го приемаме като негативен знак от президента", каза лидерът на МЕЧ, цитиран от БГНЕС.

По думите му останките на тази партия, които са останали в парламента, са нанесли непоправими щети на българската държава и АПС с нищо не се различава от хората на Пеевски.

Според ПГ на МЕЧ това е грешка на президента. „Всичко друго би било прието по-приемливо. Освен това Алианса участва във формирането на това мнозинство, то на практика беше легитимацията за това да се твърди, че Пеевски не участва във властта, докато самите те не разбраха, че участва пряко във властта", добави Радостин Василев, като отбеляза, че от гледна точка на търсенето на най-безобиден субект за връчване на мандат, може би е оправдано действието на президента.

Лидерът на МЕЧ не смята, че представителите на „тази партия, коалиция, група, неясен субект" са тези, които трябва да олицетворяват президентската институция. Той поясни още, че когато се връчва мандат президентската институция търси този, на когото ще го връчва и координира с него кога евентуално да бъде върнат. „Няма оправдание за Алианса, Доган е вреден за българската държава и трябва да бъде арестуван", категоричен е Радостин Василев.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!