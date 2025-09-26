МЕЧ ще подкрепи искането за оставка на Киселова

Булфото

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев потвърди, че МЕЧ ще подкрепи искане за оставката на председателя на парламента Наталия Киселова, като аргументира решението със "системното ѝ несправяне с работата на институцията".

От МЕЧ няма да подкрепят предложението на "Възраждане" за нов вот на недоверие заради водната криза.

Василев коментира в кулоарите на парламента и думите на президента Радев по адрес на управляващите.

"Много отдавна говорим за покварата във властта и се радваме, че Румен Радев я намира в лицето на Делян Пеевски, но тя е и в лицето на Бойко Борисов.

Никога не трябва Борисов и Пеевски да бъдат разделяни. Първо получихме покана за подписване на искане за оставката на Наталия Киселова. Ние ще подкрепим такова искане, като имаме и собствени мотиви.

Днес бяхме посетени от колегите от "Възраждане" Цончо Ганев и Петър Петров. След два месеца и половина, те днес ни връчиха техните мотиви, пет страници за вот на недоверие на тема безводието и най-уважително казвам, че ние под такива мотиви не можем да се подпишем, защото темата с безводието е огромен проблем, който засяга 300 000 души, а мотивите на "Възраждане" са меко казано, аматьорски. Кворумът, по-добре да не идват никога и да се отива на избори. Те мнозинство повече няма да имат, Борисов и Пеевски", коментира Василев, цитиран от БНР.

